17.12.2025 20:43:14
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 0,84 Prozent auf 4.338,62 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.302,43 US-Dollar gestanden hatte.
Inzwischen steigt der Silberpreis um 4,39 Prozent auf 66,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 63,75 US-Dollar.
Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 2,81 Prozent auf 1.900,50 US-Dollar, nach 1.848,50 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.640,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.602,50 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 1,39 Prozent auf 59,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 58,92 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,39 Prozent auf 56,04 US-Dollar. Am Vortag standen noch 55,27 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 20:23 Uhr steht ein Plus von 0,52 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,63 US-Dollar.
Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 3,16 Prozent auf 2,86 US-Dollar, nach 2,77 US-Dollar am Vortag.
Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -7,22 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 3,52 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 3,79 US-Dollar lag.
Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,38 Prozent auf 2,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,31 US-Dollar stand.
Daneben wertet der Maispreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,97 Prozent auf 4,41 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,37 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,43 US-Dollar).
In der Zwischenzeit geht es für den Orangensaftpreis nordwärts. Um 20:00 Uhr steht ein Plus von 1,04 Prozent auf 1,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Orangensaftpreis-Kurs noch bei 1,68 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,40 Prozent niedriger bei 10,59 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 10,63 US-Dollar.
Nach 302,40 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochabend um -1,46 Prozent auf 298,00 US-Dollar gesunken.
Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,52 Prozent auf 0,49 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,48 US-Dollar.
Zudem gibt der Zuckerpreis am Mittwochabend nach. Um -0,40 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 4,22 Prozent auf 4,05 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,89 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Mittwochabend nach. Um -1,95 Prozent auf 0,83 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,85 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Milchpreis im Sinkflug. Um 20:10 Uhr gibt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 15,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 15,84 US-Dollar gemeldet wurde.
Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,94 Prozent auf 56,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 56,27 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Kohlepreis am Mittwochabend hinzu. Um 1,15 Prozent auf 96,75 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 95,65 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Reispreis um -1,32 Prozent auf 9,37 US-Dollar. Gestern stand der Reispreis noch bei 9,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Holzpreis kaum. Am Mittwochabend lag der Holzpreis bei 563,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 563,50 US-Dollar.
