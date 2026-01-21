|Fokus Rohstoffpreise
|
21.01.2026 10:13:20
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.861,19 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 2,05 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.763,51 US-Dollar stand.
Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 0,48 Prozent stärker bei 95,02 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 94,57 US-Dollar.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.448,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.456,50 US-Dollar).
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,25 Prozent auf 1.855,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.878,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,39 Prozent auf 63,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 64,92 US-Dollar an der Tafel.
Nach 60,36 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Mittwochvormittag um -1,57 Prozent auf 59,41 US-Dollar gesunken.
Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,64 US-Dollar am Vortag auf 0,64 US-Dollar nach oben (+0,05Prozent).
Zudem gibt der Haferpreis am Mittwochvormittag nach. Um -0,58 Prozent auf 2,99 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,01 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Maispreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,35 Prozent auf 4,25 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,24 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (10,53 US-Dollar) geht es um 0,71 Prozent auf 10,61 US-Dollar nach oben.
Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,79 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf 293,90 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 291,60 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,53 Prozent auf 0,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,53 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,14 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Nach 3,91 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag um 19,76 Prozent auf 4,68 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Mittwochvormittag lag der Milchpreis bei 14,75 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 14,75 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 0,43 Prozent auf 62,08 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 61,82 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Kohlepreis um -0,66 Prozent auf 98,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 97,85 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at