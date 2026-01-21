Fokus Rohstoffpreise 21.01.2026 10:13:20

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.861,19 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 2,05 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.763,51 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 0,48 Prozent stärker bei 95,02 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 94,57 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.448,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.456,50 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,25 Prozent auf 1.855,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.878,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,39 Prozent auf 63,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 64,92 US-Dollar an der Tafel.

Nach 60,36 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Mittwochvormittag um -1,57 Prozent auf 59,41 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,64 US-Dollar am Vortag auf 0,64 US-Dollar nach oben (+0,05Prozent).

Zudem gibt der Haferpreis am Mittwochvormittag nach. Um -0,58 Prozent auf 2,99 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,01 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,35 Prozent auf 4,25 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,24 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (10,53 US-Dollar) geht es um 0,71 Prozent auf 10,61 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,79 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf 293,90 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 291,60 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,53 Prozent auf 0,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,53 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,14 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Nach 3,91 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag um 19,76 Prozent auf 4,68 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Mittwochvormittag lag der Milchpreis bei 14,75 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 14,75 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 0,43 Prozent auf 62,08 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 61,82 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kohlepreis um -0,66 Prozent auf 98,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 97,85 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen