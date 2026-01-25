Fokus Goldpreis & Co. 25.01.2026 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.982,42 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.982,42 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 102,99 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2.776,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:14 Uhr auf 2.776,00 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2.014,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:14 Uhr auf 2.014,50 US-Dollar beziffert.

