Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,89 Prozent auf 4.998,37 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 5.043,11 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 13:14 Uhr ab. Es geht -0,67 Prozent auf 76,91 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 77,43 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -2,02 Prozent auf 2.035,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 2.077,00 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,24 Prozent auf 1.709,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.688,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Ölpreis (Brent) kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 67,75 US-Dollar lag, wird der Ölpreis (Brent) um 13:04 Uhr auf 67,73 US-Dollar beziffert.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 12:07 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 0,19 Prozent stärker bei 63,01 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 62,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kakaopreis Verluste. Um 12:54 Uhr fällt der Kakaopreis um -1,59 Prozent auf 2.543,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 2.565,00 Britische Pfund an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,12 Prozent auf 4,31 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,32 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Weizenpreis seitwärts. Um 12:59 Uhr wurde ein Preis von 191,25 Euro festgestellt. Noch am Vortag lag der Weizenpreis bei 191,25 Euro.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,24 US-Dollar) geht es um -7,71 Prozent auf 2,99 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Rapspreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (485,25 Euro) geht es um 0,70 Prozent auf 488,63 Euro nach oben.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 63,14 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 12:07 Uhr auf 63,14 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at