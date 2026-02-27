Gold & Co. im Marktbericht 27.02.2026 10:13:20

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Am Freitagvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,08 Prozent auf 5.177,12 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (5.181,10 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 1,34 Prozent auf 89,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 88,37 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Platinpreis um 6,23 Prozent auf 2.377,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.237,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:08 Uhr notiert der Palladiumpreis 4,05 Prozent stärker bei 1.835,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.763,50 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,35 Prozent auf 71,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 70,75 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 1,07 Prozent auf 65,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 65,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Baumwolle um -0,87 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 09:24 Uhr notiert der Maispreis 0,29 Prozent stärker bei 4,35 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,33 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,48 US-Dollar).

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,61 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,61 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,21 Prozent.

Währenddessen kommt der Zuckerpreis kaum von der Stelle. Um 09:58 Uhr werden 0,14 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,25 Prozent auf 2,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,83 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Kohlepreis kaum von der Stelle. Um 09:10 Uhr werden 106,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:02 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
08:01 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX zieht an -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die Märkte in Fernost legen am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen