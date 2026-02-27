Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Am Freitagvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,08 Prozent auf 5.177,12 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (5.181,10 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 1,34 Prozent auf 89,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 88,37 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Platinpreis um 6,23 Prozent auf 2.377,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.237,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:08 Uhr notiert der Palladiumpreis 4,05 Prozent stärker bei 1.835,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.763,50 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,35 Prozent auf 71,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 70,75 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 1,07 Prozent auf 65,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 65,21 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Baumwolle um -0,87 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 09:24 Uhr notiert der Maispreis 0,29 Prozent stärker bei 4,35 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,33 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,48 US-Dollar).

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,61 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,61 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,21 Prozent.

Währenddessen kommt der Zuckerpreis kaum von der Stelle. Um 09:58 Uhr werden 0,14 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,25 Prozent auf 2,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,83 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Kohlepreis kaum von der Stelle. Um 09:10 Uhr werden 106,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at