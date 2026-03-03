Gold & Co. im Marktbericht 03.03.2026 10:13:20

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis wertet am Dienstagvormittag um -0,52 Prozent auf 5.295,29 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 5.322,97 US-Dollar.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -5,16 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 10:10 Uhr auf 85,00 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 89,62 US-Dollar lag.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 2.309,00 US-Dollar am Vortag auf 2.170,50 US-Dollar nach unten (--6,00 Prozent).

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -3,58 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 10:08 Uhr auf 1.710,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.774,00 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 77,74 US-Dollar am Vortag auf 81,07 US-Dollar nach oben (+3,84Prozent).

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 74,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (71,23 US-Dollar).

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,63 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,05 Prozent.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -7,88 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 08:29 Uhr auf 2,86 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,11 US-Dollar lag.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nordwärts. Der Zuckerpreis gewinnt 0,86 Prozent auf 0,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,14 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 5,64 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:11 Uhr auf 3,13 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,96 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 9,66 Prozent auf 84,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 76,61 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 7,99 Prozent auf 129,05 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 118,80 US-Dollar.

