Rohstoffkurse im Fokus 06.03.2026 13:17:06

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 5.090,89 US-Dollar und damit 0,13 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 5.084,31 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,11 Prozent auf 82,64 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 82,55 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,14 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 2.127,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2.124,50 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.633,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.638,00 US-Dollar).

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 89,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (85,41 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Freitagmittag hinzu. Um 6,48 Prozent auf 86,26 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 81,01 US-Dollar.

Daneben sinkt der Baumwolle um -2,62 Prozent auf 0,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,63 US-Dollar.

Indes gewinnt der Kaffeepreis hinzu. Für den Kaffeepreis geht es nach 2,93 US-Dollar am Vortag auf 2,98 US-Dollar nach oben (+1,62Prozent).

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -1,52 Prozent auf 2.137,00 Britische Pfund, nach 2.172,00 Britische Pfund am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,79 Prozent auf 4,45 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,42 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,79 Prozent auf 11,73 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 11,64 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,24 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,16 Prozent auf 3,07 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (95,37 US-Dollar) geht es um 2,22 Prozent auf 97,48 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Kohlepreis um 2,40 Prozent auf 128,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 123,45 US-Dollar.

