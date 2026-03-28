Gold & Co. im Marktbericht 28.03.2026 10:13:20

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:00 Uhr tendierte der Preis bei 4.507,71 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Silberpreis bei 69,90 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 69,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Platinpreis bei 1.883,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.883,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Palladiumpreis bei 1.385,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.385,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:51 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:53 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen