Fokus Goldpreis & Co. 29.03.2026 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.507,71 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.507,71 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 69,90 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.883,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.883,00 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.385,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.385,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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