|Fokus Goldpreis & Co.
|
29.03.2026 20:43:14
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.507,71 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.507,71 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 69,90 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.883,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.883,00 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.385,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.385,50 US-Dollar beziffert.
Redaktion finanzen.at
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.