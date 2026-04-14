Fokus Goldpreis & Co. 14.04.2026 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 2,03 Prozent auf 4.837,97 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.741,70 US-Dollar gehandelt worden war.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 4,83 Prozent auf 79,25 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 75,60 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 1,59 Prozent auf 2.102,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2.069,00 US-Dollar.

Nach 1.570,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagabend um 0,96 Prozent auf 1.585,00 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -3,41 Prozent auf 94,66 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 98,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -5,19 Prozent auf 91,56 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 96,57 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,74 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,75 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Haferpreis um 1,77 Prozent auf 3,45 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,39 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kaffeepreis um 0,60 Prozent auf 3,03 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,01 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,76 Prozent auf 2,53 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,51 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,62 Prozent auf 4,43 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,40 US-Dollar.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,74 US-Dollar am Vortag auf 3,75 US-Dollar nach oben (+0,27Prozent).

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -1,53 Prozent auf 1,93 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,96 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 11,57 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,62 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend nach. Um -0,72 Prozent auf 329,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 331,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 19:20 Uhr steht ein Plus von 1,46 Prozent auf 0,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,14 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,63 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,91 Prozent.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,91 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,06 Prozent.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:26 Uhr ab. Es geht -0,18 Prozent auf 16,97 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,00 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -3,46 Prozent auf 95,89 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 99,33 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Kohlepreis um -1,42 Prozent auf 104,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 105,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Reispreis um 1,55 Prozent auf 10,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 10,66 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 1,04 Prozent auf 581,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 575,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Erdgaspreis - TTF. Um -8,20 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um 18:57 Uhr auf 43,32 Euro, nachdem der Erdgaspreis - TTF am Vortag noch bei 47,19 Euro lag.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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