Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 2,03 Prozent auf 4.837,97 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.741,70 US-Dollar gehandelt worden war.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 4,83 Prozent auf 79,25 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 75,60 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 1,59 Prozent auf 2.102,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2.069,00 US-Dollar.

Nach 1.570,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagabend um 0,96 Prozent auf 1.585,00 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -3,41 Prozent auf 94,66 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 98,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -5,19 Prozent auf 91,56 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 96,57 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,74 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,75 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Haferpreis um 1,77 Prozent auf 3,45 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,39 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kaffeepreis um 0,60 Prozent auf 3,03 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,01 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,76 Prozent auf 2,53 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,51 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,62 Prozent auf 4,43 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,40 US-Dollar.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,74 US-Dollar am Vortag auf 3,75 US-Dollar nach oben (+0,27Prozent).

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -1,53 Prozent auf 1,93 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,96 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 11,57 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,62 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend nach. Um -0,72 Prozent auf 329,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 331,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 19:20 Uhr steht ein Plus von 1,46 Prozent auf 0,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,14 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,63 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,91 Prozent.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,91 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,06 Prozent.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:26 Uhr ab. Es geht -0,18 Prozent auf 16,97 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,00 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -3,46 Prozent auf 95,89 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 99,33 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Kohlepreis um -1,42 Prozent auf 104,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 105,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Reispreis um 1,55 Prozent auf 10,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 10,66 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 1,04 Prozent auf 581,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 575,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Erdgaspreis - TTF. Um -8,20 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um 18:57 Uhr auf 43,32 Euro, nachdem der Erdgaspreis - TTF am Vortag noch bei 47,19 Euro lag.

Redaktion finanzen.at