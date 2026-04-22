Fokus Rohstoffpreise 22.04.2026 10:13:20

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.760,61 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 1,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.712,86 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 1,94 Prozent stärker bei 78,22 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 76,73 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.080,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.032,00 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,60 Prozent auf 1.577,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.537,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,73 Prozent auf 98,34 US-Dollar. Am Vortag standen noch 99,06 US-Dollar an der Tafel.

Nach 89,67 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Mittwochvormittag um -0,17 Prozent auf 89,52 US-Dollar gesunken.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,78 US-Dollar am Vortag auf 0,78 US-Dollar nach unten (--0,08 Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 1,00 Prozent auf 3,27 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,24 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,61 Prozent auf 4,57 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,54 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,75 US-Dollar) geht es um 0,75 Prozent auf 11,83 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,68 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 09:59 Uhr auf 327,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 325,30 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,40 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,72 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,15 Prozent auf 0,13 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,13 US-Dollar.

Nach 2,70 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag um 0,70 Prozent auf 2,72 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 1,07 Prozent auf 99,59 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 98,54 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Kohlepreis um -0,39 Prozent auf 101,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 102,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

