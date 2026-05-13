Öl & Co. unter der Lupe 13.05.2026 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -0,52 Prozent auf 4.690,61 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.715,29 US-Dollar gestanden hatte.

Inzwischen steigt der Silberpreis um 1,50 Prozent auf 87,87 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 86,57 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 2,54 Prozent auf 2.160,50 US-Dollar, nach 2.107,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.508,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.473,50 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -1,89 Prozent auf 105,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 107,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -1,22 Prozent auf 100,93 US-Dollar. Am Vortag standen noch 102,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 20:23 Uhr steht ein Plus von 0,57 Prozent auf 0,87 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,86 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 1,45 Prozent auf 3,50 US-Dollar, nach 3,45 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 0,49 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,96 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,95 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 2,03 Prozent auf 2,53 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,48 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Maispreis um 20:15 Uhr ab. Es geht -0,16 Prozent auf 4,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,67 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,66 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Orangensaftpreis bergab. Um 20:00 Uhr steht ein Minus von -0,67 Prozent auf 1,91 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Orangensaftpreis noch bei 1,93 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:15 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,14 Prozent stärker bei 12,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 12,14 US-Dollar.

Nach 332,90 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochabend um 2,94 Prozent auf 342,70 US-Dollar gestiegen.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -1,36 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,76 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Mittwochabend hinzu. Um 2,47 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,63 Prozent auf 2,86 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,84 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Mageres Schwein Preis am Mittwochabend nach. Um -0,03 Prozent auf 0,91 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,91 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Aufwind. Um 20:18 Uhr zieht der Milchpreis um 0,18 Prozent auf 17,09 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 17,06 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Heizölpreis um -4,57 Prozent auf 104,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 109,90 US-Dollar.

Zudem gibt der Kohlepreis am Mittwochabend nach. Um -1,55 Prozent auf 108,25 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 109,95 US-Dollar.

Währenddessen legt der Reispreis um 2,57 Prozent auf 12,35 US-Dollar zu. Gestern war der Reispreis noch 12,04 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Holzpreis um -0,17 Prozent auf 577,00 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 578,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit einem Kursgewinn. Um 18:55 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF 0,72 Prozent stärker bei 47,31 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 46,97 Euro.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

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