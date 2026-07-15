Fokus Rohstoffpreise 15.07.2026 13:17:06

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.032,56 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 13:13 Uhr um -0,57 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.055,54 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis -1,16 Prozent niedriger bei 58,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 58,68 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.624,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.635,50 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,07 Prozent auf 1.295,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.309,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,66 Prozent auf 85,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 84,73 US-Dollar an der Tafel.

Nach 79,34 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Mittwochmittag um 0,95 Prozent auf 80,09 US-Dollar gestiegen.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 2,93 US-Dollar am Vortag auf 3,55 US-Dollar nach oben (+21,20Prozent).

Zudem gibt der Kaffeepreis am Mittwochmittag nach. Um -1,69 Prozent auf 3,32 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,37 US-Dollar.

Zudem gibt der Kakaopreis am Mittwochmittag nach. Um -1,75 Prozent auf 4.200,00 Britische Pfund geht es nach unten. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 4.275,00 Britische Pfund.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,34 US-Dollar) geht es um 2,13 Prozent auf 4,43 US-Dollar nach oben.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,91 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf 11,96 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 12,07 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 13:02 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,59 Prozent auf 317,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 319,60 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,45 Prozent auf 0,73 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,73 US-Dollar.

Nach 0,15 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochmittag um -0,60 Prozent auf 0,15 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,38 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,90 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Heizölpreis kaum von der Stelle. Um 13:13 Uhr werden 105,93 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich verstärkt sich der Kohlepreis um 0,34 Prozent auf 119,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 119,35 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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