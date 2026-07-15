Rohstoffkurse im Fokus 15.07.2026 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.070,72 US-Dollar und damit 0,37 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.055,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,94 Prozent auf 58,13 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 58,68 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 2,90 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:39 Uhr auf 1.683,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.635,50 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.317,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.309,50 US-Dollar).

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 85,04 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (84,73 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Mittwochabend hinzu. Um 0,66 Prozent auf 79,86 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 79,34 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 1,21 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,80 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 2,93 US-Dollar am Vortag auf 3,55 US-Dollar nach oben (+21,28Prozent).

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -0,82 Prozent auf 3,34 US-Dollar, nach 3,37 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Lebendrindpreis um -0,48 Prozent auf 2,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,31 US-Dollar.

Währenddessen legt der Maispreis um 3,11 Prozent auf 4,47 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,34 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,54 Prozent auf 3,51 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,49 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -1,00 Prozent auf 1,39 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,40 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (12,07 US-Dollar) geht es um -0,48 Prozent auf 12,02 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,19 Prozent auf 319,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 319,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,19 Prozent auf 0,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,73 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--0,20 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,10 Prozent auf 2,94 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,90 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,08 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,95 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (15,76 US-Dollar) geht es um 0,06 Prozent auf 15,77 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 104,88 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 105,93 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Reispreis um 5,70 Prozent auf 13,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 13,15 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Holzpreis um 0,32 Prozent auf 617,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 615,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 3,28 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 19:12 Uhr auf 54,55 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 52,82 Euro lag.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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