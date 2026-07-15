|Rohstoffkurse im Fokus
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15.07.2026 20:43:14
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.070,72 US-Dollar und damit 0,37 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.055,54 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,94 Prozent auf 58,13 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 58,68 US-Dollar.
Zudem steigt der Platinpreis. Um 2,90 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:39 Uhr auf 1.683,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.635,50 US-Dollar lag.
Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.317,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.309,50 US-Dollar).
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 85,04 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (84,73 US-Dollar).
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Mittwochabend hinzu. Um 0,66 Prozent auf 79,86 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 79,34 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 1,21 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,80 US-Dollar.
Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 2,93 US-Dollar am Vortag auf 3,55 US-Dollar nach oben (+21,28Prozent).
Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -0,82 Prozent auf 3,34 US-Dollar, nach 3,37 US-Dollar am Vortag.
Daneben sinkt der Lebendrindpreis um -0,48 Prozent auf 2,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,31 US-Dollar.
Währenddessen legt der Maispreis um 3,11 Prozent auf 4,47 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,34 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,54 Prozent auf 3,51 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,49 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -1,00 Prozent auf 1,39 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,40 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (12,07 US-Dollar) geht es um -0,48 Prozent auf 12,02 US-Dollar nach unten.
Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,19 Prozent auf 319,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 319,60 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,19 Prozent auf 0,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,73 US-Dollar an der Tafel.
Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--0,20 Prozent).
In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,10 Prozent auf 2,94 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,90 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,08 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,95 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (15,76 US-Dollar) geht es um 0,06 Prozent auf 15,77 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 104,88 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 105,93 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Reispreis um 5,70 Prozent auf 13,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 13,15 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Holzpreis um 0,32 Prozent auf 617,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 615,50 US-Dollar.
Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 3,28 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 19:12 Uhr auf 54,55 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 52,82 Euro lag.
Redaktion finanzen.at
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