|Fokus Goldpreis & Co.
|
16.07.2026 20:43:14
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Am Donnerstagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -1,99 Prozent auf 3.978,16 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.058,82 US-Dollar).
Nach 57,29 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagabend um -3,33 Prozent auf 55,38 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,70 Prozent auf 1.621,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.632,50 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 20:37 Uhr gibt der Palladiumpreis um -2,40 Prozent auf 1.260,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.291,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (84,95 US-Dollar) geht es um -0,85 Prozent auf 84,23 US-Dollar nach unten.
Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,90 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 78,88 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 79,60 US-Dollar lag.
Zudem fällt der Baumwolle. Um -3,56 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 20:24 Uhr auf 0,78 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,81 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 20:16 Uhr fällt der Haferpreis um -2,61 Prozent auf 3,46 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,55 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis bergab. Um 19:30 Uhr steht ein Minus von -3,93 Prozent auf 3,21 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kaffeepreis noch bei 3,34 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -1,42 Prozent auf 2,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,30 US-Dollar.
Währenddessen wird der Maispreis bei 4,41 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,48 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,88 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,50 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Orangensaftpreis um -3,64 Prozent auf 1,34 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1,39 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,71 Prozent auf 11,94 US-Dollar, nach 12,02 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 1,13 Prozent auf 322,50 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 318,90 US-Dollar wert.
Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,80 Prozent auf 0,72 US-Dollar, nach 0,73 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -2,76 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -1,71 Prozent auf 2,87 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,92 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gewinnt der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend hinzu. Um 5,41 Prozent auf 1,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,95 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 15,76 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 2,28 Prozent auf 106,73 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 104,35 US-Dollar.
Daneben wertet der Reispreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 0,65 Prozent auf 14,02 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 13,93 US-Dollar stand.
Zudem gewinnt der Holzpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 2,43 Prozent auf 632,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Holzpreis bei 617,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Abschläge in Höhe von -1,65 Prozent auf 53,65 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 54,55 Euro.
Redaktion finanzen.at