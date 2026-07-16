Fokus Goldpreis & Co. 16.07.2026 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Am Donnerstagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -1,99 Prozent auf 3.978,16 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.058,82 US-Dollar).

Nach 57,29 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagabend um -3,33 Prozent auf 55,38 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,70 Prozent auf 1.621,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.632,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 20:37 Uhr gibt der Palladiumpreis um -2,40 Prozent auf 1.260,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.291,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (84,95 US-Dollar) geht es um -0,85 Prozent auf 84,23 US-Dollar nach unten.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,90 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 78,88 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 79,60 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -3,56 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 20:24 Uhr auf 0,78 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,81 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 20:16 Uhr fällt der Haferpreis um -2,61 Prozent auf 3,46 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,55 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis bergab. Um 19:30 Uhr steht ein Minus von -3,93 Prozent auf 3,21 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kaffeepreis noch bei 3,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -1,42 Prozent auf 2,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,30 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,41 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,48 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,88 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Orangensaftpreis um -3,64 Prozent auf 1,34 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1,39 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,71 Prozent auf 11,94 US-Dollar, nach 12,02 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 1,13 Prozent auf 322,50 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 318,90 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,80 Prozent auf 0,72 US-Dollar, nach 0,73 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -2,76 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -1,71 Prozent auf 2,87 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,92 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend hinzu. Um 5,41 Prozent auf 1,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mageres Schwein Preis bei 0,95 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 15,76 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 2,28 Prozent auf 106,73 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 104,35 US-Dollar.

Daneben wertet der Reispreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 0,65 Prozent auf 14,02 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 13,93 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Holzpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 2,43 Prozent auf 632,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Holzpreis bei 617,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Abschläge in Höhe von -1,65 Prozent auf 53,65 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 54,55 Euro.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

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