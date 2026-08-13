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13.08.2026 17:39:24
Alfonso Fanjul Jr., Cuban American Sugar Baron, Dies at 89
With his brother, he presided over a family empire that includes the world’s largest cane sugar refiner and the Domino and C&H brands.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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