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29.07.2026 03:39:36

All Iranian Missiles Intercepted, Says CENTCOM After Surprise Attack: Dow Futures Rise 63 Points, Oil Reverses Losses With Nearly 4% Gains

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch letztlich tiefer. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben ab. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
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