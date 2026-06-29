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29.06.2026 06:40:38
Alles super beim Super?: Beim Diesel klafft deutlichste Weitergabe-Lücke des Tankrabatts
Eine Analyse des ifo-Instituts kommt bei der Weitergabe des Tankrabatts zu einem deutlichen Ergebnis: Beim Diesel könnte mehr als ein Viertel der Steuervergünstigung bei den Mineralölkonzernen liegen geblieben sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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