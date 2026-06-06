Alternativen zu Gold: Diese drei Anlageklassen überzeugen Inflations-Skeptiker

• Kupfer und Uran profitieren von Angebotsengpässen und Energiewende• Sachwerte können bei dauerhaft hoher Inflation an Bedeutung gewinnen• Bitcoin gilt als möglicher Inflationsschutz, bleibt aber umstritten und volatil

Warum Sachwerte in einem Umfeld erhöhter Inflation an Bedeutung gewinnen

Wer verstehen will, warum gerade Kupfer, Uran und Bitcoin im aktuellen Marktumfeld in den Fokus von Anlegern geraten sind, muss zunächst einen Schritt zurücktreten und den gesamtwirtschaftlichen Rahmen betrachten. Viele Staaten setzen trotz hoher Schuldenstände auf expansive Fiskalpolitik. Rüstungsausgaben steigen, Infrastrukturprogramme werden aufgelegt, staatliche Subventionen für den Umbau der Energieversorgung fließen. Das Ergebnis ist eine strukturelle Nachfrage nach Geld und Kapital, die auf ein begrenztes Angebot an realen Gütern trifft.

Rohstoffpreise und Inflationsraten sind dabei eng verknüpft. Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) zeigt in einer Untersuchung für den Wirtschaftsdienst, dass Industrierohstoffe wie Kupfer und Aluminium insbesondere die Kerninflation beeinflussen, also jenen Teil der Preisentwicklung, der Energie und Nahrungsmittel ausklammert. Zentralbanken können diese Preisbewegungen zwar über verschiedene Kanäle dämpfen, etwa indem höhere Zinsen die Lagerhaltungskosten von Rohstoffen verteuern und die Industrienachfrage bremsen. Doch strukturelle Knappheiten lassen sich geldpolitisch nicht einfach weginflationieren.

In diesem Umfeld suchen Anleger verstärkt nach Sachwerten, die ihren Wert auch dann halten, wenn die Kaufkraft von Währungen unter Druck steht. Gold spielt dabei traditionell eine führende Rolle. Doch zunehmend rücken auch Rohstoffe in den Vordergrund, die nicht primär als Wertaufbewahrungsmittel gelten, sondern als unverzichtbare Grundstoffe der industriellen Transformation.

Kupfer: Schlüsselrohstoff der Energiewende mit wachsendem Angebotsdefizit

Kupfer ist ein elektrischer Leiter und damit unersetzlich für nahezu alles, was mit der Elektrifizierung der Wirtschaft zusammenhängt: Stromnetze, Windkraftanlagen, Solarparks, Elektrofahrzeuge und Rechenzentren. Der weltweite Elektrifizierungsboom trifft auf ein stagnierendes Angebot: Wie die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem "Global Critical Minerals Outlook" prognostiziert, könnte die aktuelle Pipeline an Minenprojekten bis 2035 zu einem Versorgungsengpass von etwa 30 Prozent führen. Haupttreiber für dieses Defizit sind sinkende Erzgehalte, steigende Kapitalkosten, ein Mangel an neuen Lagerstätten sowie lange Projektvorlaufzeiten.

Die strukturellen Hintergründe dieses Defizits sind vielfältig. Die Erzgehalte in Kupferminen sind seit den frühen Neunzigerjahren erheblich gesunken, die Entwicklungsdauer neuer Minen beträgt mittlerweile viele Jahre, und in den vergangenen Jahren wurden deutlich weniger neue Kupfervorkommen entdeckt als in früheren Jahrzehnten. Gleichzeitig wächst die Nachfrage von mehreren Seiten. Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien , Stromnetze und der rasant expandierende Sektor der Rechenzentren erhöhen den Bedarf. Die Versorgungslücke bei Kupfer ist dabei besonders struktureller Natur, weil neue Minenkapazitäten nur mit erheblicher Zeitverzögerung in Betrieb gehen können, wie die IEA in ihrem Ausblick auf kritische Mineralien betont.

Für Anleger, die in diesem Kontext denken, bedeutet das, dass die Nachfrage nach Kupfer mit der Umsetzung der Energiewende direkt verknüpft ist, während das Angebot nur träge reagieren kann. Das Zusammenspiel beider Faktoren ist es, das Kupfer über seine industrielle Bedeutung hinaus auch als möglichen Inflationsindikator interessant macht.

Uran: Renaissance der Kernenergie trifft auf knappes Angebot

Ähnlich wie bei Kupfer entsteht auch beim Uran ein Spannungsfeld zwischen wachsender Nachfrage und begrenztem Angebot.

Der Hintergrund ist eine weltweite Neubewertung der Atomkraft. Länder, die nach dem Reaktorunfall von Fukushima aus der Kernkraft ausgestiegen waren oder ihre Programme zurückgefahren hatten, kehren nun zurück. In Europa, den USA, China und Indien entstehen neue Reaktoren oder werden bestehende Anlagen reaktiviert. Die weltweite Neubewertung der Kernenergie stützt sich auf Energiesicherheit, Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung. Die IEA sieht derzeit mehr als 40 Länder mit Aus- oder Neubauplänen; IAEA-Daten zu Reaktoren und Projekten im Bau untermauern den Trend.

Das weltweite Uranangebot stammt dabei zu einem großen Teil aus wenigen Ländern, wobei Kasachstan mit Abstand der größte Produzent ist und über 39 Prozent (World Nuclear Association, 2024) der globalen Förderung abdeckt. Diese geografische Konzentration macht den Uranmarkt anfällig für geopolitische Störungen. Zentrale Lieferländer haben zuletzt den Zugang zu ihren Ressourcen erschwert, was Fragen der Versorgungssicherheit und langfristiger Lieferverträge stärker in den Fokus rückt. Das Zusammenspiel aus strukturell steigender Nachfrage, langen Vorlaufzeiten für neue Minenkapazitäten und geopolitischer Abhängigkeit verleiht Uran als Rohstoff in einem inflationären Umfeld besonderes Gewicht.

Bitcoin als Inflationsschutz: Was die Forschung tatsächlich zeigt

Neben physischen Rohstoffen wird immer wieder Bitcoin als möglicher Schutz vor Inflation ins Spiel gebracht. Die Argumentation ist bekannt: begrenzte Gesamtmenge, dezentrales Netzwerk, kein Zugriff durch Regierungen. Doch was sagt die empirische Forschung dazu?

Eine an der Getulio-Vargas-Stiftung (FGV-EESP) in São Paulo erstellte und im Journal of Economics and Business erschienene Studie von Harold Rodriguez und Jéfferson Colombo analysiert auf Basis monatlicher Daten über mehr als ein Jahrzehnt, wie Bitcoin auf unerwartete Inflationsschocks reagiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Bitcoin-Renditen nach einem positiven Inflationsschock ansteigen, was empirisch dafür spricht, dass Bitcoin als Inflationsschutz wirken kann. Allerdings ist diese Eigenschaft abhängig vom verwendeten Preisindex sowie vom Betrachtungszeitraum.

Entscheidend ist dabei eine zeitliche Differenzierung. Die Inflationsschutz-Eigenschaft von Bitcoin stammt überwiegend aus der frühen Phase der Kryptowährung. Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat diese Eigenschaft bei Bitcoin abgenommen, während sie bei Gold zugenommen hat. Eine mögliche Erklärung liegt in der zunehmenden Institutionalisierung. Je mehr professionelle Anleger Bitcoin handeln und je stärker er sich an die Preisbewegungen anderer Risikoanlagen wie Aktien annähert, desto weniger verlässlich ist sein Verhalten als unabhängige Inflationsabsicherung.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Bitcoin in bestimmten Marktphasen mit einem steigenden Inflationsdruck mitziehen kann, aber kein verlässlicher Ersatz für bewährte Sachwerte ist. Gold zeigte gerade dann stärkere Absicherungseigenschaften, wenn es am meisten gebraucht wurde, nämlich in turbulenten Marktphasen mit hoher Unsicherheit. Für Anleger, die eine Einordnung suchen, ergibt sich daraus folgendes Bild: Kupfer und Uran adressieren einen strukturellen, durch die Energiewende getriebenen Nachfrageboom, der unabhängig von Inflationserwartungen existiert. Bitcoin bietet zumindest historisch Potenzial als Ergänzung im Portfolio, ist aber deutlich volatiler als Gold und seine Schutzwirkung gegen Inflation ist kontextabhängig und zeigt Zeichen der Abschwächung. Wer diese Zusammenhänge versteht, kann selbst einschätzen, welchen Stellenwert solche Positionen im eigenen Portfolio verdienen, ohne dabei auf Versprechungen zu vertrauen, die die Empirie nicht trägt.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.at

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