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02.05.2026 14:30:00
America’s biggest oil companies are making less money than before the Iran war
Even once the Strait of Hormuz reopens, it will take months for oil and gas flows to get back to normal, Exxon and Chevron warn.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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