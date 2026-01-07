|
07.01.2026 11:01:00
An ounce of gold now buys 80 barrels of oil, and other eye-opening stats
Silver’s market capitalization has overtaken that of America’s most valuable company, Nvidia, as one ounce of gold buys 80 barrels of oil.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 450,23
|-6,33
|-0,14
|Ölpreis (Brent)
|61,58
|1,19
|1,97
|Ölpreis (WTI)
|57,46
|1,47
|2,63