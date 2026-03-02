|
02.03.2026 09:24:00
Analysts Predict The Iran Conflict Could Drive Oil to $100 a Barrel. Here's Why it Could be a Short Stay.
After lots of saber-rattling in recent weeks, the U.S. and Israel launched military strikes against Iran over the weekend. The escalating conflict could significantly impact the oil market. Several analysts are predicting that oil prices could surge to $100 a barrel following the attacks (oil was in the low-$70s before the strikes). While oil might hit $100 a barrel, it probably won't stay there for very long. Here's a look at why oil might spike and several factors that could eventually ease pressure on crude prices.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|78,58
|6,06
|8,36
|Ölpreis (WTI)
|71,94
|4,92
|7,34
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.