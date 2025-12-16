Ölpreis (Brent)

58,82
USD
-1,74
-2,55 %
16.12.2025 17:58:17

Anemic Wage Growth But Good Retail Sales; Oil And Defense Stocks Fall

This article Anemic Wage Growth But Good Retail Sales; Oil And Defense Stocks Fall originally appeared on Benzinga.com.
Rohstoffe in diesem Artikel

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger letztlich zurückhaltend -- DAX schließt auf rotem Terrain -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street schloss mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost dominierten die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

