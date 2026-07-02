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02.07.2026 17:21:15
AngloGold Ashanti vs. Newmont: Which Gold Mining Stock Is a Better Buy in 2026?
Should you invest in a rapidly growing mid-tier producer or the world’s largest miner? Deciding between AngloGold Ashanti (NYSE:AU) and Newmont Corp (NYSE:NEM) requires a look at their 2026 performance and growth.AngloGold Ashanti is a global player focused on geographic diversification, while Newmont is the world’s largest gold producer with significant scale. Investors often compare them to decide whether to prioritize the high growth potential of a mid-sized major or the stability of an industry leader.AngloGold Ashanti is a global miner with operations spanning Africa, Australia, and the Americas. The company produces gold as its primary commodity, along with silver as a by-product of its mining process.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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