Angriff auf die Ukraine: Ölpreis Brent erstmals seit 2014 über 100 US-Dollar-Marke

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Finanzmärkte am Donnerstag weltweit in Turbulenzen gestürzt. Anleger trennten sich von riskanten Investments und steuerten als sicher erachtete Anlageklassen wie Staatsanleihen und Gold an. Am Rohstoffmarkt forcierten die Ölpreise ihre jüngste Rally. Die Nordseesorte Brent kostet erstmal seit 2014...