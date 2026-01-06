Aluminiumpreis

3 129,00
USD
42,28
1,37 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Höhenflug geht weiter 06.01.2026 14:20:38

Anhaltender Preisanstieg bei Kupfer - neues Rekordhoch erreicht

Anhaltender Preisanstieg bei Kupfer - neues Rekordhoch erreicht

Am Kupfermarkt hat sich die Rekordjagd am Dienstag getrieben von Angebotssorgen fortgesetzt.

Nachdem die Notierung zu Beginn der Woche die Marke von 13.000 US-Dollar geknackt hatte, stieg die Notierung an der Metallbörse in London im Tagesverlauf bis auf 13.125 Dollar je Tonne. In den vergangenen vier Wochen summiert sich der Preisanstieg damit auf etwa 17 Prozent, nachdem das Jahresplus 2025 bereits über 40 Prozent betragen hatte.

Rohstoffexperten der Commerzbank machen gleich mehrere Gründe für den jüngsten kräftigen Kursanstieg aus. So hätten überraschend positive Stimmungsindikatoren aus China einen positiven Jahresauftakt für die Industriemetalle allgemein begünstigt. Unter anderem war auch Aluminium zuletzt gefragt.

Zudem hätten Angebotssorgen den Preis für Kupfer in die Höhe geschoben, heißt es in einem aktuellen Kommentar der Commerzbank. Ursache sei unter anderem ein Streik in der Mantoverde-Mine in Chile. Dieser könnte nach Angaben der Gewerkschaft dank hoher finanzieller Rücklagen mehr als zwei Monate andauern. Zwar stehe die Mine für weniger als 0,5 Prozent des weltweiten Angebots, rechnet die Commerzbank vor. Der Streik werde aber als Beleg dafür erachtet, dass die hohen Preise die Spannungen zwischen Minenunternehmen und Bergarbeitern verschärfen und entsprechend auch anderswo Streiks folgen könnten.

Ein weiterer Aspekt sei die wachsende Sorge um mögliche US-Zölle auf raffiniertes Kupfer. "Nachdem dieses im letzten Jahr zunächst ausgenommen wurde, steht für die US-Regierung bis Ende Juni abermals eine Entscheidung an", schreiben die Commerzbank-Experten. Zwar seien die Prämien an der New Yorker COMEX im Vergleich zur London Metal Exchange (LME) in den letzten Tagen wieder gefallen, die Lagerbestände kletterten aber weiter. "Das schürt Sorgen, dass das Material anderswo knapp wird."

/dm/uh/AWP/jkr

LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Morgan Stanley Ausblick 2026: Prognosen für US-Aktien, Gold, Öl & Co
Edelmetalle legen weiter zu: Gold und Silber rücken wieder näher an Rekordniveaus heran
Goldpreis: Rückenwind durch Geopolitik und Zinshoffnung
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: kotomiti / Shutterstock.com,Shchipkova Elena / Shutterstock.com,oljalja / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3 129,00 42,28 1,37
Kupferpreis 13 269,50 385,50 2,99

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen