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08.04.2026 15:05:47
Anleger schichten um: Sinkende Ölpreise ziehen Aktien von Equinor, Shell, BP und Co. mit
Der Preis für das Fass Öl fällt mit der Waffenruhe in Nahost wieder unter die 100-Dollar-Marke. Das stoppt den Höhenflug der Papiere der Branche. Aktien von Öl-Unternehmen werden durch die Bank erheblich billiger gehandelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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