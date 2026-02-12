|Gewinne mitgenommen
12.02.2026 20:07:00
Anleger verkaufen Gold zur Deckung von Aktienverlusten
Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) war am Nachmittag in einer raschen Bewegung bis unter 4.900 Dollar gefallen. Zuvor hatte er deutlich über 5.000 Dollar notiert. Zuletzt kostete die Feinunze 4.931 US-Dollar. Der Silberpreis -Preis vollzog eine ähnliche Bewegung und notierte zuletzt noch bei 76,24 Dollar.
Marktteilnehmern zufolge verkauften Anleger Edelmetalle, um Verluste am Aktienmarkt zu decken. Dort war es ohne erkennbaren Grund zu einem plötzlichen Anziehen der Risikoaversion gekommen, die die Kurse schlagartig fallen ließ. Zudem hätten Anleger wohl Gewinne mitgenommen, auch um das Geld in als sicher empfundene Anleihen zu stecken. Der Goldpreis hatte Ende Januar bei knapp 5.600 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Eine scharfe Korrektur hatte ihn anschließend bis etwas über 4.400 Dollar gedrückt. Silber hatte eine noch steilere Rally vollzogen, anschließend aber auch umso schärfer korrigiert.
