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14.11.2026 08:31:02

Anthropic’s S-1 Says Natural Gas, Not Chips, Is AI’s Biggest Bottleneck. Here’s the Stock That Sells the Engines.

Anthropic's S-1 filing revealed that power is still one of the biggest bottlenecks for artificial intelligence (AI) companies. For investors, that makes natural gas stocks particularly attractive, as Anthropic mentioned natural gas five times in just one paragraph in its filing.

There are a few ways to capitalize on that opportunity, ranging from owning shares of natural gas producers to owning shares of companies that own and operate pipelines and supply gas to data center campuses. One I'd lean toward is Energy Transfer (TXSE:ET), which operates over 140,000 miles of pipelines and associated energy infrastructure across 44 states.

Image source: Getty Images.

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