Tops & Flops 02.05.2026 10:42:00

April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Diese Performance legten die einzelnen Commodities im April 2026 an den Tag.

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im April 2026:

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