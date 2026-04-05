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05.04.2026 15:30:00
Are You Worried That Surging Oil Prices Will Cause a Recession and Impact Your Portfolio? Buy These Resilient Dividend Stocks and Put Your Mind At Ease.
Oil prices have skyrocketed this year due to the war with Iran. They could continue to rise if that conflict doesn't end soon, potentially triggering a recession. That would likely drive down stock prices. Given that risk, it makes sense to get more defensive. A smart strategy is to buy companies with more resilient business models that can withstand a recession. Here are three dividend stocks to buy that have proven their durability over the years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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