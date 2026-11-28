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28.11.2026 15:07:00
Argentina loses bid to halt Falklands oil drilling
UN-backed court rejects Javier Milei’s attempt to stymie the islands’ nascent offshore oil industryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.