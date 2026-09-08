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08.09.2026 04:51:03
Argentina will file criminal case against Falklands oil driller
Israel’s Navitas Petroleum faces complaint as Javier Milei escalates sovereignty disputeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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