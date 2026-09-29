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29.09.2026 10:35:27
Argentina's Milei threatens UK with international legal action over Falkland Islands oil project
A major offshore oil project is opening a new front in the Falklands sovereignty dispute, with Buenos Aires threatening legal action and sanctions against companies involved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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