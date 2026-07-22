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22.07.2026 13:12:00
Artificial intelligence will drive an unprecedented natural-gas deficit, this investor warns. Here are the stocks to buy before the crunch.
Chronometer Partners’ Matthew Smith says investors and markets are not prepared for a natural gas shortage.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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