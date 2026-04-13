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13.04.2026 23:04:00
As Iran conflict squeezes global energy supplies, American oil becomes a vital safety net
The WTI-Brent spread isn’t telling the whole story about what is going on in the oil market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|97,99
|3,73
|3,96
|Ölpreis (WTI)
|96,57
|-1,30
|-1,33
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