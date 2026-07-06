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06.07.2026 12:37:00
As oil exits the ‘danger zone,’ here’s what history suggests happens next for stocks
The swift pullback in oil prices is a tailwind for the economy, says Evercore ISIWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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