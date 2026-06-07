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07.06.2026 11:01:01
As Oil Prices Spike, Talk of ‘Demand Destruction’ Sets In
The decades-old term refers to the sustained loss of demand for a commodity, caused by high prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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