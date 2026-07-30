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30.07.2026 08:00:00
Asean gold demand buoyed by Indonesia, Thailand in Q2, bucking broader global sell-off
Singapore’s second-quarter bullion demand climbs 6% year on year amid geopolitical uncertainty, softer pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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