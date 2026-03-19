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19.03.2026 08:33:05
Asia stocks slide as oil fears overshadow Fed’s hold
Analysts delay their rate-cut forecasts on concerns over sticky inflation amid higher energy pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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