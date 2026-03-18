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18.03.2026 05:00:07
Asia Turns Back to Coal as War Chokes Off Natural Gas
Across Asia, a sharp drop in liquefied natural gas supplies is pushing major importers back toward coal, undermining L.N.G.’s long-held role as a stable energy anchor.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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