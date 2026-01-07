|
07.01.2026 05:41:43
Asian shares edge lower as global tensions climb, crude oil slumps
[TOKYO] Crude futures slid and resource shares climbed in Asian trading as markets absorbed the impact of political upheaval in Venezuela and the fate...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|60,59
|0,20
|0,33
|Ölpreis (WTI)
|56,69
|0,70
|1,25