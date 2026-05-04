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04.05.2026 09:44:03
Asian buyers offer big premium for diesel-rich crude from UAE
May-loading shipments have attracted a premium to official selling prices, which are set significantly higher than AprilWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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