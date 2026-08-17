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17.08.2026 09:26:54

Asian refiners resist Saudi Aramco request to load oil at Red Sea port amid Houthi threat

Most processors in China, Taiwan and India were asked to collect their oil from YanbuWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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