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09.07.2026 03:42:40
Asian shares wobble as oil jumps on renewed Gulf hostilities
MSCI’s index of Asia-Pacific shares outside Japan has reversed earlier gains and was off 0.5% as the chipmakers’ rally cooledWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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