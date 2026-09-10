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10.09.2026 04:03:35
Asian stocks fall as oil price surge stokes inflation fears
Global benchmark Brent climbs as high as US$101.94 after Iran says it is ready for more intense warWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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