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14.10.2026 03:32:01
Asian stocks rise on Fed rate signal, oil gains
MSCI’s Asia Pacific equities index advances 0.2% amid sell-off in semiconductor stocksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen letztlich -- ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.