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19.10.2026 03:37:12
Asian stocks slip, Wall Street and bonds benefit from oil dip
Tech fears hamper regional markets as MSCI’s broadest index of Asia-Pacific shares outside Japan slides 0.2%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,35
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|Ölpreis (WTI)
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