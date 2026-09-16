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16.09.2026 03:19:35
Asian stocks steady in runup to Fed, oil declines
MSCI’s regional equities gauge climbs 0.1% as five of 11 subgroups advanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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