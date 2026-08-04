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04.08.2026 20:13:01
AST SpaceMobile vs. First Majestic Silver: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between AST SpaceMobile Inc (NASDAQ:ASTS) and First Majestic Silver Corp (NYSE:AG) presents a classic dilemma: Do you bet on a revolutionary satellite network or a steady producer of essential precious metals?AST SpaceMobile aims to eliminate communication dead zones by connecting standard smartphones directly to satellites. First Majestic Silver focuses on extracting value from its Mexican mining operations and retail bullion sales. While they serve different markets, both offer unique exposure to infrastructure and commodity demand.AST SpaceMobile builds a space-based cellular broadband network designed to connect standard smartphones without special hardware or terrestrial towers. The company collaborates with nearly 60 mobile network operators, including AT&T Corp (NYSE:T) and Verizon Communications (NYSE:VZ) in the United States, to provide global coverage. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, though it also counts Vodafone Group (NASDAQ:VOD) and Saudi Telecom Co as strategic international partners who help it navigate local regulatory markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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